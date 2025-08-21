Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional como presunto autor de un robo con violencia en una heladería del centro de Gijon.

Según ha informado la Policía este jueves, los hechos ocurrieron cuando la dependienta del establecimiento se disponía a cerrar el local.

En ese momento entró un hombre, y, de manera agresiva, le exigió el dinero de la recaudación, encarándose fuertemente a la dependienta. Al no lograr su objetivo, agarró a la dependienta del cuello, forcejeando con ella hasta que logró abrir la caja registradora, en la que solamente quedaban 170 de euros de cambio.

Con el dinero en su poder y la víctima en el suelo, el ahora detenido salió huyendo del establecimiento, han indicado desde la Policía. Pocas horas después y una vez interpuesta la pertinente denuncia en dependencias policiales, los agentes encargados de la investigación lograron identificar al presunto autor ,alertando al resto de agentes en servicio.

Fue pocas horas después cuando la búsqueda dio su fruto, localizando al ahora detenido en las inmediaciones de Sanz Crespo, procediendo inmediatamente a su detención este miércolees. Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia.