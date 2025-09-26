Un hombre trasladado al hospital tras sufrir una caída al río en Ujo, en Mieres (Asturias)

OVIEDO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, junto a los bomberos del parque de Mieres, han rescatado este viernes a un hombre que sufrió una caída al río en Ujo, en el municipio asturiano de Mieres.

El herido ha sido evacuado en el helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que activó la UVI Móvil de la zona, el varón presentaba un traumatismo craneofacial y torácico.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 12.42 horas. En la llamada se indicó que un hombre había caído al río y estaba en el pedrero. De inmediato se movilizó a cinco efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Mieres, que se trasladaron con el furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera, además del equipo de rescate a bordo de la aeronave medicalizada.

Los efectivos movilizados por tierra, bomberos y equipo sanitario de la UVI Móvil, accedieron hasta el afectado y lo atendieron y trasladaron a una camilla. Se esperó a la llegada del equipo de rescate. Un rescatador y la médica del equipo de rescate estabilizaron al afectado al que trasladaron al helicóptero medicalizado mediante un ciclo de grúa. Posteriormente se evacuó al HUCA. El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 14.54 horas.