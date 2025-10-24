El Horno Alto B de ArcelorMittal en Gijón, sin fecha para recuperar su actividad normal

Archivo - Entrada de Sotiello de la factoría gijonesa de ArcelorMittal. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para recuperar la normalidad del Horno Alto B de factoria gijonesa de Veriña de ArcelorMittal han resultado "infructuosos", pese a las "duras" jornadas de trabajo por parte de la plantilla de los Hornos Altos para poder recuperarlo.

Así lo han señalado desde CCOO, sindicato que ha señalado que la pasada noche fue el último intento desde su arranque tras la parada programada de finales del pasado mes.

Asimismo, han explicado que ahora se están acometiendo trabajos para asegurar antes de la preparación de la termolanza, que se utilizará lo más pronto posible una vez sea estén realizados los trabajos previos y las zonas y horno asegurado. Por todo ello, aún no hay fecha concreta para recuperar la actividad normal del citado horno alto.