El Hospital de Cabueñes consolida la cirugía robótica tras alcanzar el millar de intervenciones

Cirugía robótica en el Hospital de Cabueñes de Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cirugía robótica en el Hospital Universitario de Cabueñes de Gijón ha marcado un hito al alcanzar el millar de intervenciones con el sistema Da Vinci, un dispositivo de alta tecnología que permite abordar intervenciones quirúrgicas complejas con la máxima precisión y de forma mínimamente invasiva. El Da Vinci llegó al centro hospitalario gijonés en marzo de 2023.

Seis servicios del centro sanitario han practicado cirugías con el robot Da Vinci hasta ahora. Urología y Cirugía General, con 432 y 343 intervenciones, respectivamente, concentran la mayor parte de los procedimientos, seguidas por Ginecología, con 209. Otras nueve se efectuaron en Otorrinolaringología, cinco en Cirugía Vascular y dos en Cirugía Maxilofacial.

La cirugía número mil del Da Vinci se alcanzó la semana pasada. Fue una intervención de hernia ventral, uno de los procedimientos complejos de pared abdominal que, gracias a la cirugía robótica, puede realizarse con un menor daño a los tejidos. Al frente de la operación estuvo el cirujano José Rodicio.

La actividad aumentó en 2025, primer año en el que la cirugía robótica asistida por el Da Vinci no se interrumpió durante el verano. A la programación quirúrgica ininterrumpida se suma la incorporación del servicio de Cirugía Maxilofacial, que se acreditó para el uso de esta tecnología el pasado verano, así como la aplicación del robot a nuevas patologías que ahora pueden abordarse de forma mínimamente invasiva.

La cirugía robótica favorece una recuperación más rápida de las personas intervenidas. El sistema reproduce los movimientos de la mano del cirujano a través de instrumentos introducidos mediante pequeñas incisiones y controlados desde una consola que permite seguir el procedimiento en vídeo.