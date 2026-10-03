El Hospital Carmen y Severo Ochoa suspende temporalmente la diálisis por un problema en tratamiento de agua

Hospital Carmen y Severo Ochoa. - PRINCIPADO

CANGAS DEL NARCEA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha reorganizado temporalmente la actividad de diálisis del Hospital Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, tras detectar una incidencia en el sistema de tratamiento de agua empleado para esta prestación.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, la medida se ha adoptado de forma preventiva, para garantizar una asistencia segura y la continuidad de la atención sanitaria mientras se reacondicionan las instalaciones. De este modo, las personas de la zona que precisen tratamiento de diálisis durante estos días serán atendidas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en el centro de diálisis de Cruz Roja, en Oviedo.

Paralelamente, el hospital de Cangas incorporará de forma provisional tres máquinas portátiles de diálisis, dos de ellas cedidas por el HUCA y una por el Hospital Universitario de Cabueñes. Estos equipos entrarán en funcionamiento "lo antes posible", una vez completada su instalación y superadas las correspondientes pruebas técnicas y de seguridad.

Salud trabaja para "restablecer cuanto antes" la actividad habitual de diálisis en el Carmen y Severo Ochoa, una vez queden resueltas las circunstancias que han motivado esta reorganización temporal.