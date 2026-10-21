El Hospital de Jarrio incorpora un simulador clínico para entrenar al personal sanitario ante situaciones críticas

Sala de simulacros de Jarrio. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jarrio ha puesto en marcha una sala de simulación clínica destinada a reforzar el entrenamiento práctico de los profesionales sanitarios ante situaciones críticas y mejorar su preparación para afrontar procedimientos de alta complejidad.

El nuevo espacio, situado en la primera planta del centro, recrea un entorno asistencial real y cuenta con un simulador clínico robotizado que permitirá practicar procedimientos como intubaciones, ventilación mecánica, sondajes y técnicas de reanimación, además de entrenar la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia.

El maniquí robotizado será presentado estos días a los profesionales del Área de Salud I-Occidente, junto con una exposición sobre las posibilidades que ofrece en el aula de simulación.

Según ha informado la Consejería de Salud, la incorporación de este equipamiento permitirá reforzar la capacidad formativa del área sanitaria y contribuirá al desarrollo de los programas de formación sanitaria especializada de médicos internos residentes (MIR) y enfermeros internos residentes (EIR) adscritos al centro.

Asimismo, el simulador facilitará la capacitación, actualización y acreditación de tutores y colaboradores docentes y permitirá impulsar la formación continuada del personal sanitario del noroccidente asturiano.

El equipamiento permite reproducir escenarios de urgencias y emergencias, cuidados críticos y soporte vital en un entorno controlado y seguro, de modo que los profesionales puedan entrenar procedimientos técnicos y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones clínicas complejas.

Entre sus funcionalidades se encuentra el entrenamiento avanzado de la vía aérea, con prácticas de intubación endotraqueal oral y nasal y simulación de ventilación mecánica invasiva con respuesta pulmonar.

También permite recrear emergencias respiratorias y procedimientos pleurales, como la simulación de un neumotórax, así como visualizar la expansión torácica durante la ventilación y las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En el ámbito hemodinámico y de la reanimación, dispone de una biblioteca de arritmias electrocardiográficas que puede controlar el instructor, monitorización multiparamétrica simulada y herramientas para practicar soporte vital básico y avanzado y el acceso intraóseo tibial en adultos.

El simulador incorpora además funcionalidades para practicar sondajes vesicales y nasogástricos, así como técnicas de acceso vascular, incluida la identificación de estructuras venosas profundas y la canalización e inserción de catéteres venosos centrales.

El equipo estará disponible para los profesionales del Área de Salud I-Occidente previa reserva de las instalaciones a través del Departamento de Calidad, Docencia e Investigación. Para garantizar un uso adecuado del equipamiento, se organizarán sesiones de formación tutelada dirigidas a los profesionales interesados.

Con la puesta en marcha de esta sala, el Hospital de Jarrio amplía los recursos destinados a la formación especializada y continuada y apuesta por metodologías de aprendizaje práctico para mejorar la preparación de los profesionales y contribuir a la calidad de la atención sanitaria prestada a la población del noroccidente asturiano.