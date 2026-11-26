La médica especialista del área de Obstetricia y Ginecología del HUSA, Carmen Sánchez Blanco, y el médico especialista de Nefrología José Luis Pérez Canga. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Obstetricia y Nefrología del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), en Avilés, han consolidado un modelo integral de atención a la preeclampsia que abarca desde el primer trimestre del embarazo hasta el posparto.

Según ha informado el Gobierno asturiano, este abordaje multidisciplinar permite realizar un seguimiento continuado de las mujeres, proteger la salud materna y fetal durante la gestación y prevenir posibles complicaciones cardiovasculares y renales a largo plazo.

La preeclampsia constituye una de las principales complicaciones del embarazo y puede tener importantes repercusiones tanto para la salud de la madre como para el desarrollo del feto.

La colaboración entre ambos servicios, mediante protocolos comunes y la puesta en marcha de una consulta compartida, la primera de Asturias, ha permitido ampliar la atención más allá del embarazo. De este modo, el circuito asistencial incluye el control de las gestantes con preeclampsia y otros trastornos hipertensivos, así como su seguimiento especializado durante el primer año después del parto.

Las mujeres que presentan trastornos hipertensivos durante la gestación tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y renales a lo largo de su vida. Por ello, el embarazo constituye una oportunidad excepcional para detectar esta condición de forma precoz y establecer medidas de prevención adaptadas a cada paciente.

El seguimiento es especialmente intensivo durante los tres primeros meses tras el alumbramiento, un periodo conocido como cuarto trimestre. En esta etapa, los profesionales evalúan la recuperación materna, optimizan los tratamientos y diseñan estrategias individualizadas de prevención cardiovascular y renal.

La asistencia se prolonga durante el primer año e incluye una transición estructurada hacia la red de atención primaria, con el fin de garantizar la continuidad asistencial y mantener las medidas de control y prevención.

Este modelo incorpora consultas sucesivas, controles ecográficos, analíticas y educación sanitaria, actuaciones que favorecen que las mujeres conozcan mejor la enfermedad, identifiquen posibles signos de alarma y participen activamente en el cuidado de su salud.

CRIBADO DESDE EL PRIMER TRIMESTRE

El Hospital Universitario San Agustín ha reforzado progresivamente la detección y valoración de la preeclampsia. En septiembre de 2023, el hospital incorporó el cribado combinado de preeclampsia del primer trimestre.

Este procedimiento integra los antecedentes maternos, la medición de la presión arterial, la valoración ecográfica de las arterias uterinas y la determinación en sangre de marcadores relacionados con la función placentaria.

La combinación de estos parámetros permite identificar desde las primeras semanas de embarazo a las mujeres con mayor riesgo de desarrollar preeclampsia y de este modo establecer medidas preventivas y adaptar el seguimiento a las necesidades de cada gestante.

Esta estrategia se incorporó en abril de 2026 a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que refuerza la apuesta por una detección temprana y una atención individualizada de las mujeres con mayor riesgo. En la actualidad, además del San Agustín, también realizan el cribado combinado de preeclampsia del primer trimestre el HUCA y el Hospital Universitario de Cabueñes. Y desde la Consejería de Salud se está trabajando para extenderlo al resto de hospitales de la red sanitaria pública.