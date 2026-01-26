El Hospital San Agustín convoca sendos concursos de relatos y pintura para conmemorar su 50 aniversario

Entrada del Hospital San Agustín de Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

AVILÉS 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Agustín de Avilés ha convocado un concurso de relatos para mayores de 18 años y otro de pintura dirigido a menores de entre 3 y 12 años. Ambas iniciativas forman parte del programa de actividades que se desarrollará hasta finales de mayo con motivo del cincuenta aniversario de la puesta en funcionamiento del centro sanitario.

Las obras podrán presentarse desde hoy y hasta el 25 de marzo. En el certamen literario, el primer premio está dotado con 1.500 euros y el segundo con 500. En el concurso de pintura, los galardones consistirán en material didáctico.

Los relatos deberán estar escritos en español y tener una extensión mínima de tres páginas y un máximo de ocho. El tema será libre, aunque el Hospital San Agustín deberá tener un papel relevante en la trama, más allá de una mención circunstancial.

El jurado estará integrado por representantes del propio Hospital San Agustín y de entidades culturales del área sanitaria. El fallo se hará público el 1 de mayo.

En cuanto al certamen de pintura, la temática será Cómo ves el Hospital San Agustín. Los trabajos deberán presentarse en papel tamaño DIN A4 y podrán elaborarse con cualquier técnica plástica. El veredicto del jurado también se dará a conocer el 1 de mayo.