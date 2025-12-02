El Hospital San Agustín impulsa una estrategia para mejorar la atención paliativa a pacientes con enfermedades avanzadas

El Hospital San Agustín pone en marcha una estrategia para mejorar la atención al paciente que precisa cuidados paliativos - PRINCIPADO

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Agustín de Avilés avanza en la atención a los pacientes que precisan cuidados paliativos con la puesta en marcha de una estrategia que ofrece una atención integral e igualitaria a personas con enfermedades crónicas avanzadas. Para ello, se mejorará la coordinación, se formará a los profesionales y se aplicarán de forma homogénea los criterios asistenciales a todos los niveles.

La gerencia del centro sanitario ha convocado dos sesiones informativas para este miércoles, a las 08.30 y a las 13.30 horas, en las que se presentará al personal, en especial a mandos intermedios, el plan de actuación, basado en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023-2030, tal y como ha explicado el Principado en una nota de prensa.

Durante las sesiones se incidirá en la importancia tanto de identificar de forma precoz a quienes precisan estos cuidados como de prestarles una atención multidisciplinar. También se informará de la necesaria coordinación entre niveles asistenciales y la mejora de los circuitos de derivación.

Además, en próximas fechas se celebrarán varios talleres para formar y capacitar a los profesionales de enfermería, fisioterapia, medicina, trabajo social y psicología en la identificación precoz, la complejidad y el manejo avanzado de los síntomas en el paciente con necesidades paliativas.

Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la designación de un profesional de referencia en medicina y otro en enfermería para cada unidad de hospitalización y cada servicio médicos. Estas figuras servirán de enlace para agilizar la identificación precoz de pacientes, la coordinación con el resto de profesionales y la implantación de los protocolos comunes de actuación.

Este personal será el primero en recibir la formación, que luego se extenderá al resto de profesionales sanitarios.

La Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023-2030, elaborada por la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), actualiza y amplía el modelo de atención paliativa en la comunidad autónoma y supone un avance decisivo en la atención a las personas con enfermedades crónicas avanzadas y en situación de final de vida.

El documento responde, asimismo, al cambio demográfico, epidemiológico y social de la comunidad, caracterizado por un elevado envejecimiento, una alta prevalencia de cronicidad y un incremento sostenido de las necesidades paliativas, explica el Principado.