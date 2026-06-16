El Hospital Valle del Nalón, la Federación de Polígonos y Tribbu impulsan el coche compartido para trabajadores

Coche compartido. - TRIBBU

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Valle del Nalón, la Federación de Polígonos Industriales de Asturias y Tribbu han puesto en marcha una colaboración para fomentar el coche compartido en los desplazamientos diarios al trabajo en la comarca del Nalón, con el objetivo de mejorar la movilidad cotidiana, reducir las emisiones y aliviar la presión sobre los accesos y aparcamientos de la zona.

A través de la aplicación móvil de Tribbu, que conecta a conductores y pasajeros con rutas y horarios compatibles, las personas que compartan vehículo van a poder beneficiarse del denominado Bbono Energético. Este incentivo económico va a reconocer a los conductores un total de 0,04 euros por kilómetro y pasajero transportado. Este incentivo está vinculado al sistema de Certificados de Ahorro Energético, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y permite "convertir el ahorro energético generado por el coche compartido en un beneficio económico directo para los usuarios".

Para sumarse a la iniciativa, las personas interesadas deben registrarse en la plataforma introduciendo sus datos personales y el DNI, un requisito necesario para proceder a la activación del incentivo. La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga en los sistemas operativos iOS y Android.

El gestor de Movilidad del Hospital Valle del Nalón, Javier García-Bustelo, ha destacado que "facilitar el acceso diario de los profesionales es una cuestión clave, aportando una alternativa sencilla que disminuye la saturación de los estacionamientos". En la misma línea, la directora de la Federación de Polígonos Industriales de Asturias, Marisa Negrete, ha incidido en que "optimizar los traslados mejora la competitividad de las empresas de Riaño, motor económico comarcal".

El responsable de Relaciones Institucionales de Tribbu, Adrià Aguado, ha explicado que la alianza "actúa sobre dos grandes focos de movilidad laboral de la comarca, reduciendo costes y tráfico al utilizar mejor los vehículos que ya circulan".