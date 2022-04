La hostelería celebra las cifras "muy satisfactorias" de Semana Santa en Asturias

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) ha celebrado este lunes las cifras "muy satisfactorias" que ha dejado en el Principado la Semana Santa. Según Otea, se ha alcanzado entre un 90 y un 95% de ocupación de media en el conjunto de la oferta de alojamientos de Asturias entre Hoteles, Turismo Rural y Campings.

Según los datos obtenidos, esta semana santa los hoteles fueron el modo de alojamiento donde se llego a colgar el cartel de completo los días principales de las fiestas, en las noches del jueves y viernes. La estancia media fue de 2,2 noches, según ha informado Otea en nota de prensa.

Las cifras muestran que la llegada de turistas a Asturias se concentra fundamentalmente entre el jueves y el sábado. El resto de los días de vacaciones los ocupaciones no superan el 50%. En cuanto a los precios, un 58% de los establecimientos han subido ligeramente los precios con una subida media de un 9% que "no compensa la subida general que ha experimentado los suministros que afectan especialmente a los alojamientos y que además se llevaba muchos tiempo sin subir". El 42% no ha tocado aun los precios.

En restauración los resultados son más variados por la propia diversidad de la oferta, pero "en general ha habido animación en las calles que se traduce en que restaurantes con buenas ocupaciones las comidas y algo menores en cenas". Según Otea, hay optimismo en el sector, aunque preocupa la rentabilidad de los negocios donde no se ha recuperado el nivel prepandemia.

El presidente de Otea, Jose Luis Álvarez Almeida, se ha mostrado satisfecho, aunque reconoce que "hay que buscar alargar los días de estancias para que la Semana Santa sea una semana y no cuatro días como está siendo".

"Ahora tenemos que trabajar para que estos resultados se mantengan y se incrementen de cara a los próximos meses", ha señalado Almeida, quien ha subrayado que "en Asturias se han hecho los deberes y se ha hecho una buena labor en la promoción del destino y de su gastronomía".