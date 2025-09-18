Un hostelero crea un cachopo de un metro relleno de fabada

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hostelero asturiano que regenta un establecimiento Madrid ha incorporado a su carta un nuevo plato consistente en un cachopo de un metro relleno de fabada.
Se trata de Tito Gómez, de Urumea, quien ha explicado que se trata de un homenaje personal a su madre y que cree que se convertirá en el plato más comentado de la temporada
Es un cachopo de un metro, pero además relleno de fabada asturiana. Todo ello constituye "una creación potente, sabrosa y profundamente emocional que fusiona lo mejor de la cocina asturiana en un solo bocado brutal", señala.
La idea surgió en Asturias tras unas vacaciones compartidas con su madre, María, quien le deleitó con su fabada casera. Ese sabor, tan suyo y tan de hogar, inspiró a Tito a llevarlo al terreno del cachopo: unir tradición y creatividad en un plato que "emociona y alimenta".
Relleno con fabada tradicional, bañado en salsa de fabada, coronado con piparras asturianas y servido sobre patata gallega, este cachopo se presenta como un "homenaje contundente" al sabor del norte. Es una propuesta "pensada para compartir, disfrutar y celebrar como se hace en casa".