Los hoteles asturianos reciben en enero menos viajeros que hace un año, con 74.141 hospedados

Archivo - Patio del hotel de la Reconquista de Oviedo. - EUROSTARS - Archivo

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en enero empeoran y descienden un 0,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 141.447 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de enero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 4,92% menos de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 74.141 viajeros. Por nacionalidad, 63.850 eran residentes en España, el 86,12%, mientras que 10.290 (13,88%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6,8% y los extranjeros aumentaron un 8,8%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 117.386 las realizaron residentes en España (un 82,99%), mientras que 24.060 (17,01%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 62,26 euros, lo que representa una subida del 4,1% interanual. En general, los precios subieron un 5,13% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en enero una ocupación del 26,36% y el sector hotelero empleó a 1.997 personas (un descenso del 1,5% interanual).

DATOS NACIONALES

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).

NACIONAL ---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de ocupación hotelera

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...