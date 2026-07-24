Los hoteles asturianos superan los 200.000 viajeros en junio

Archivo - Recepción de un hotel. - UGT-A - Archivo

OVIEDO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles del Principado de Asturias han registrado más de 200.000 viajeros y suma un total de 387.727 pernoctaciones en junio, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del tercer mejor dato de pernoctaciones en un mes de junio en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 0,62% más de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 206.637 viajeros. Por nacionalidad, 155.432 eran residentes en España, el 75,22%, mientras que 51.204 (24,78%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,4% y los extranjeros se redujeron un 9,2%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 295.889 las realizaron residentes en España (un 76,31%), mientras que 91.838 (23,69%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 79,7 euros, lo que representa una subida del 8,8% interanual. En general, los precios subieron un 5,92% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en junio una ocupación del 50,67% y el sector hotelero empleó a 3.364 personas (un incremento del 1,5% interanual).

DATOS NACIONALES

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,5%, seguida de Canarias (70,13%) y Comunitat Valenciana (68,33%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (36,15%), Extremadura (38,64%) y Ceuta (38,95%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,84%) en junio junto a Cataluña (17,43%) y Andalucía (15,63%).