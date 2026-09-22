Los hoteles de Asturias superan los 300.000 viajeros en agosto impulsados por el turismo internacional

Archivo - Habitación del hotel Eurostars de La Reconquista en Oviedo. - GRUPO HOTUSA - Archivo

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias en agosto han aumentado un 0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior ,tras salir de tasas negativas y sumar un total de 662.384 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,15% más de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 301.296 viajeros. Por nacionalidad, 219.827 eran residentes en España, el 72,96%, mientras que 81.469 (27,04%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 2,9% y los extranjeros aumentaron un 42,1%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 505.722 las realizaron residentes en España (un 76,35%), mientras que 156.662 (23,65%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 135,09 euros, lo que representa una subida del 11,5% interanual. En general, los precios subieron un 8,5% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en agosto una ocupación del 71,95% y el sector hotelero empleó a 3.889 personas (un incremento del 5,6% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 90,28%, seguida de Canarias (82,01%) y País Vasco (80,39%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (37,66%), Extremadura (49,99%) y Castilla y León (54,32%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,29%) en agosto junto a Cataluña (18,58%) y Andalucía (15,82%).

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de ocupación hotelera

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...