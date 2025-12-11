El HUCA consolida su liderazgo en la investigación clínica de tumores digestivos, con once ensayos activos

XXXIII Simposio Internacional TTD en Oviedo. - SIMPOSIO INTERNACIONAL TTD

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) consolida su liderazgo en la investigación clínica de tumores digestivos, con once ensayos activos, ocho de ellos en fase tres, una etapa fundamental en la búsqueda de nuestros tratamientos, dado que su eficacia se prueba en un gran número de pacientes.

Entre los ensayos más relevantes figuran los proyectos Sequence, en cáncer de páncreas, y CR-Sequence, en cáncer de colon. En ambos casos, el HUCA ha logrado una alta tasa de reclutamiento de pacientes, hasta consolidarse como uno de los centros sanitarios del país que más contribuye en estos estudios.

Además, el Servicio de Oncología Médica participa en la coordinación nacional de diversos registros de tumores digestivos basados en datos de vida real, como Agamenón (cáncer esofagogástrico), Pantheia (cáncer de páncreas avanzado) y Prometeo (cáncer colorrectal metastásico), que se desarrollan en colaboración con otros hospitales españoles. Por ejemplo, en el registro Agamenon, el HUCA aporta 914 pacientes frente a los 634 del siguiente centro con mayor participación; en Pantheia, recoge resultados de 102 pacientes, frente a los 77 del segundo hospital.

Estos estudios han dado lugar a importantes publicaciones científicas, al tiempo que han contribuido a la mejora del conocimiento y el tratamiento de los tumores digestivos.

El enfoque integral del HUCA en estos procedimientos incluye estudios sobre el impacto emocional, ético y comunicativo del cáncer. A través de proyectos como NEOcoping, NEOetic y NEOpsico, coordinados por el Servicio de Oncología Médica, el hospital ofrece apoyo global a pacientes y familias, avanzando hacia un modelo que combina la ciencia con la atención emocional y psicológica.

La destacada posición del HUCA en el tratamiento de tumores gástricos se remonta a la década de 1980. En aquel momento, el doctor Ángel Jiménez Lacave, que fue jefe de Oncología Médica durante casi tres décadas, implantó el esquema de quimioterapia de referencia para este cáncer -la combinación de cisplatino y 5-fluorouracilo- utilizada en todo el mundo durante 30 años.