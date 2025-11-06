El HUCA contará con una sala de apoyo y descanso para familias de menores ingresados

En la imagen, de izquierda a derecha, el gerente del Sespa, Aquilino Alonso; la directora de la Fundación Ronald McDonald, Luisa Masuet; la gerente del área sanitaria IV, Beatriz López Muñiz, y Pío Fernández Aller, franquiciado de McDonald’s en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha firmado un convenio con la Fundación Infantil Ronald McDonald para crear una sala de descanso y apoyo a las familias con menores ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Esta sala familiar será la quinta en España de estas características y la primera en el noroeste del país.

Según ha explicado el Principado este jueves en una nota de prensa, el nuevo espacio, en el que se invertirán 500.000 euros, euros estará ubicado a pocos metros de las unidades pediátricas y ofrecerá áreas de descanso, cocina, comedor, y zonas de trabajo y de higiene. La sala sigue el modelo implantado con éxito en otros hospitales de referencia como La Paz (Madrid), Vall d'Hebrón (Barcelona), Virgen de la Arrixaca (Murcia) o Miguel Servet (Zaragoza).

El acto de firma ha contado con la presencia del gerente del Sespa, Aquilino Alonso; la gerente del área sanitaria IV y del HUCA, Beatriz López Muñiz, y Luisa Masuet, directora de la Fundación Infantil Ronald McDonald. También han acudido representantes de McDonald's, franquiciados y profesionales sanitarios. Tras la firma, las personas asistentes han visitado el espacio donde se ubicará la sala y han recorrido el hospital.

"Este sencillo acto significa mucho para el HUCA, porque supone que vamos a contar con una sala de descanso de la Fundación Ronald McDonald en nuestro hospital, un centro que tiene un fuerte compromiso con la excelencia clínica, docente e investigadora, pero también con la apertura a la sociedad y con la humanización de espacios y procesos", ha valorado la gerente del HUCA, Beatriz López.

Por su parte, Aquilino Alonso, ha destacado la importancia del nuevo espacio por lo que supone de mejora en las prestaciones centro sanitario: "El HUCA es un hospital con un sólido compromiso con la humanización. Sus espacios son bonitos, amigables y tienen una escala humana. Tienen confort y calor humano. Le faltaba esta área de respiro familiar con la que ahora va a contar".

Igualmente, el gerente del Sespa ha incidido en la calidad asistencial del HUCA. "Quiero destacar que este compromiso con el bienestar de los pacientes también lo trasladamos a la calidad asistencial, con procesos que buscan adecuar el mejor tratamiento para cada persona, en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta su entorno familiar y personal, y aportando valor", ha asegurado.

Este proyecto se enmarca en la estrategia de humanización de la atención sanitaria que impulsa el Sespa, con el objetivo de convertir el hospital "un lugar más amable, cercano y respetuoso con las necesidades emocionales de pacientes y familias".