El HUCA estrena una unidad de investigación clínica y otra de enfermedades raras. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha finalizado las obras de dos nuevas unidades, una de investigación clínica y otra de enfermedades raras, para reforzar la capacidad innovadora del sistema sanitario público y mejorar la atención a pacientes con patologías complejas y poco frecuentes.

Según ha recordado este jueves la consejera de Salud, Concepción Saavedra, la inversión destinada a estas instalaciones supera los 1,5 millones y cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Saavedra, que ha visitado sendas unidades, ha incidido en que con estas iniciativas consolidan la apuesta del sistema sanitario público por la innovación, la excelencia y la mejora de la atención a todas las personas.

Respecto a la Unidad de Investigación Clínica, este nuevo departamento, de carácter transversal, prestará apoyo a todos los servicios y áreas del HUCA que desarrollan investigación, con el fin de impulsar, coordinar y facilitar la realización de estudios clínicos, desde proyectos observacionales hasta ensayos en fases tempranas.

Las obras del nuevo espacio, en las que se han invertido más de 806.000 euros, acaban de finalizar tras seis meses de ejecución. Salud está equipando en estos momentos la unidad, al tiempo que define sus procedimientos internos, con la previsión de que entre en funcionamiento en octubre.

Para su puesta en marcha, está prevista la incorporación de seis profesionales especializados en farmacología clínica, metodología de investigación, coordinación de estudios, gestión de pacientes y monitorización y gestión de datos. Posteriormente se irá sumando personal de enfermería.

La unidad permitirá ampliar la participación de Asturias en estudios clínicos de alta complejidad y facilitará su integración en redes nacionales e internacionales de investigación biomédica. De este modo, se favorecerá también el acceso a nuevas oportunidades de financiación.

En cuanto a la Unidad de Enfermedades Raras, se trata de una instalación orientada a mejorar el diagnóstico y la atención sanitaria para las personas con patologías poco frecuentes, a la que se han destinado 753.350 euros.

La unidad, que iniciará su actividad a mediados de septiembre, está diseñada para ofrecer una asistencia integral, coordinada y centrada en cada paciente.

El nuevo modelo favorecerá la colaboración multidisciplinar y la combinación de asistencia presencial y virtual por parte de diferentes especialistas.

La consejera de Salud ha precisado que este nuevo recurso responde a la necesidad de ofrecer atención específica a las enfermedades raras, mediante circuitos asistenciales coordinados, una mayor integración entre especialidades y acceso a tecnología avanzada.

"Con esta unidad, evitaremos desplazamientos innecesarios por el hospital y reduciremos los tiempos de diagnóstico", ha indicado Saavedra.

Con este departamento, el HUCA se situará entre los centros del Sistema Nacional de Salud que cuentan con una unidad de estas características, que facilita la atención de diferentes especialidades en un único entorno.