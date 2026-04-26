El HUCA estrenará "en breve" un nuevo punto de extracción de sangre en la puerta de Hospitalización

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, participa en la reunión de la Hermandad de Donantes de Asturias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Asturias, Concepción Saavedra, ha anunciado este domingo que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) estrenará "en breve" un nuevo punto de extracción de sangre para donaciones en la puerta de Hospitalización, para facilitar a los voluntarios la donación en una ubicación por la que pasan a diario más de 30.000 personas.

Saavedra ha realizado estas declaraciones durante la asamblea general ordinaria de la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, donde ha subrayado que este punto de extracción será "muy importante" para incrementar el volumen de donaciones en Asturias.

El sistema sanitario asturiano tiene unas necesidades de sangre de entre 180 y 200 bolsas diarias. La consejera ha explicado que en el último año se produjeron en torno a 38.000 donaciones, de las cuales 3.600 fueron de nuevos donantes. De los donantes nuevos, el 77% tenían menos de 44 años, un dato "esperanzador" para Saavedra, quien ha apostado por fomentar la creación del hábito de donación, animando a los nuevos donantes a hacerlo dos veces al año para cubrir las necesidades.