El HUCA incorpora los microultrasonidos de alta resolución para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata

OVIEDO, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Gestión Clínica de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado la tecnología de microultrasonidos de alta resolución, una herramienta diagnóstica de última generación que permitirá mejorar la detección, evaluación y orientación de biopsias en pacientes con sospecha de cáncer de próstata.

Según informa Salud, esta técnica, basada en ultrasonidos de muy alta frecuencia, ofrece imágenes en tiempo real con una resolución microscópica considerablemente superior a la ecografía convencional. De este modo, permite visualizar con gran detalle estructuras finas de la próstata, como conductos y zonas celulares diminutas, y dirigir las biopsias con mayor precisión y efectividad.

A diferencia de otras pruebas, como la resonancia magnética multiparamétrica, la micro-ecografía se realiza en la consulta urológica sin necesidad de preparaciones complejas ni contraste.

Además, ofrece resultados inmediatos y amplía el acceso diagnóstico incluso en pacientes con contraindicaciones para la resonancia. También permite una detección más precisa en tiempo real.

En Europa se realizan casi un millón de biopsias de próstata cada año. En el HUCA, se efectúan anualmente cerca de 600, todas ellas mediante ecografía, apoyada con frecuencia en una resonancia previa: biopsias de fusión de imágenes de resonancia y ecografía.

"Los resultados de un reciente estudio aleatorizado demuestran que la fiabilidad de la ecografía aislada en la detección de lesiones cancerosas prostáticas puede llegar a ser similar a la de la resonancia. Aunque se requiere un adecuado aprendizaje y entrenamiento para interpretar las imágenes de microultrasonidos, esta nueva herramienta puede reducir el número de resonancias, lo que supone mayor comodidad para el paciente, al requerir un solo procedimiento para la biopsia, menores costes y menos saturación", asegura el director de la Unidad de Gestión Clínica de Urología del HUCA, Jesús María Fernández.

El área dispone de una unidad especializada en cáncer de próstata que atiende cada año unas 3.000 consultas relacionadas con esta patología y en la que se evalúan los riesgos individuales, con el objetivo de seleccionar el tratamiento más adecuado para cada paciente.

El abanico de opciones va desde programas de vigilancia activa para los casos de bajo riesgo hasta cirugía ablativa con terapia focal o cirugía laparoscópica y asistida por el sistema robótico DaVinci.

Para los tumores avanzados, el HUCA dispone de un comité multidisciplinar de tumores genitourinarios que se reúne semanalmente para discutir los casos más complejos, que precisan del punto de vista de especialistas en Urología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear, Radiología o Anatomía Patológica, entre otros. Las decisiones se toman de manera consensuada y basadas en la evidencia científica y la práctica clínica.

La microecografía se une a los recursos diagnósticos del HUCA con el fin de optimizar la atención urológica y consolidar el hospital como referente en el uso de tecnología diagnóstica avanzada.