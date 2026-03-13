El HUCA realiza el primer trasplante de corazón de un donante en asistolia controlada

Equipo de cirugía cardiaca del HUCA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha realizado con éxito hace unas semanas el primer trasplante de corazón de un donante en asistólica controlada. El receptor fue un varón con miocardiopatía familiar que recibió el alta la semana pasada y se recupera en su domicilio.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la donación en asistolia se realiza cuando el fallecimiento se produce tras el cese irreversible de la actividad cardiaca y respiratoria del paciente, a diferencia de la donación en muerte encefálica, en la que el corazón continúa latiendo gracias al soporte artificial. Esta técnica supone un "importante avance" en el desarrollo del programa de donación y trasplantes de Asturias.

El jefe del Servicio de Cirugía Cardiaca del HUCA, Jacobo Silva, fue el encargado de la extracción cardiaca, con el apoyo de la doctora Pilar Mencía. Por su parte, la jefa de la Sección de Insuficiencia Cardiaca Avanzada, Beatriz Díaz Molina, asumió la evaluación del receptor y su seguimiento posterior. El trasplante de corazón corrió a cargo de la cirujana cardiaca Ana Barral.

El donante fue un varón de 38 años con una "lesión cerebral catastrófica, incompatible con la vida". Tras adecuar el tratamiento de soporte vital y retirar medidas, siguiendo los protocolos clínicos y éticos establecidos, se comunicó el caso a la coordinación de trasplantes. El hospital acompañó a la familia en el duelo y le ofreció la posibilidad de donar órganos.

EL PROCESO

A partir de ese momento se puso en marcha el protocolo de donación en asistolia controlada, que permite planificar todo el proceso, ya que es posible prever el momento de la parada circulatoria, dado que se realiza tras adecuar el tratamiento de soporte vital en los casos con lesiones irreversibles y sin posibilidad de recuperación.

Una vez confirmado el fallecimiento, se activan de forma inmediata los procedimientos de preservación y extracción de órganos para hacer posible el trasplante.

La complejidad de la donación cardiaca en asistolia controlada radica en recuperar la funcionalidad de un corazón tras una parada circulatoria para que sea viable.

La intervención fue posible gracias a la coordinación de los equipos de trasplantes, cuidados intensivos, cirugía cardiaca, anestesia, perfusión y coordinación de trasplantes del HUCA, así como a la colaboración de todos los profesionales implicados en el proceso asistencial.