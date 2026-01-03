El HUCA reconocido por la implantación de un programa de optimización del uso de antibióticos (PROA) en Urgencias

En las imágenes, Pablo Herrero y Cristina Calzón, especialistas de área de las Unidades de Gestión Clínica de Urgencias y de Farmacia, respectivamente. - PRINCIPADO

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) por la implantación de un programa de optimización del uso de antibióticos (PROA) en el Servicio de Urgencias. Los grupos encargados de esta labor promueven buenas prácticas para el uso racional de los antibióticos.

Desde la consejería de Salud destacan que los equipos PROA son uno de los objetivos del Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos (PRAN). En el caso del HUCA, funcionan desde 2018. Un año más tarde llegaron a Urgencias, un servicio estratégico porque pauta buena parte de los tratamientos antibióticos de los pacientes.

Pablo Herrero y Cristina Calzón, especialistas de área de las Unidades de Gestión Clínica de Urgencias y de Farmacia, respectivamente, conforman el PROA de Urgencias del HUCA. El programa del hospital para la reducción del uso de antibióticos implica también a profesionales de la UVI, Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas, Pediatría y Microbiología.

El reconocimiento de la SEFH pone en valor la integración de los datos dentro del sistema Millenium, lo que favorece un tratamiento más ágil.

También destaca la relación del equipo con la red de atención primaria, que garantiza el acceso a la información desde todos los niveles asistenciales y, por tanto, la continuidad en los tratamientos.

Lo primero que se hizo desde el equipo PROA para mejorar el tratamiento antibiótico fue analizar las infecciones más prevalentes en Urgencias, un servicio en el que destacan las respiratorias y urinarias. Estas últimas son las que mayor probabilidad tienen de recibir el alta con un tratamiento antibiótico.

El objetivo de los equipos PROA es evitar el abuso de los antibióticos, especialmente para evitar las resistencias que se generan en pacientes que tengan cultivos negativos. El análisis de los datos, con los que actualmente se está desarrollando una tesis, revelará si se cumple el objetivo final, que es la disminución del número de pacientes que vuelven a consultar por cuadros infecciosos que no presentan buena evolución.