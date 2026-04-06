Huelga de autobuses en las Cuencas: convocada una protesta en Sama tras la agresión a un conductor del servicio nocturno

Imagen de archivo del servicio de autobús búho en Asturias - CTA

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Asturias ha convocado una concentración este martes en Sama (Langreo), frente a las cocheras de la estación de autobuses, para exigir la adopción de medidas de seguridad en el servicio nocturno de autobuses que operan en el valle del Nalón tras la agresión que sufrió un conductor el pasado 14 de marzo.

La concentración se producirá en el marco de la huelga indefinida, iniciada el pasado 4 de abril, por el personal de Transportes Zapico y Autobuses Langreo después de que un trabajador del servicio de búho fuese "brutalmente agredido" en el desempeño de su labor, resultando herido en el cuello y en una muñeca. Tras estos hechos, los empleados solicitaron a la empresa la apertura de una negociación para implementar medidas de protección.

CCOO señala en una nota de prensa que la empresa se comprometió a abordar protocolos frente a agresiones externas, la instalación de cámaras de seguridad y la colocación de mamparas homologadas en los autobuses. No obstante, denuncia que "no se ha hecho nada", pese a los intentos de mediación en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

El sindicato sostiene que esta situación vulnera la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, al no garantizar la seguridad de los trabajadores. "No hay espíritu negociador. No hay ganas de solución, sólo promesas vacías", lamenta.