Huelga de TUA en Oviedo: La empresa denuncia el ataque a uno de los autobuses del servicio mínimo

Un autobús de TUA, atacado durante la segunda jornada de huelga en Oviedo. - TUA

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa TUA ha informado de que este mediodía un autobús de la línea F, identificado como servicio mínimo, fue atacado desde el exterior con objetos que impactaron en una luna lateral rompiéndola en su totalidad cuando circulaba por la calle de Flórez Estrada.

Según ha indicado la compañía en nota de prensa, el conductor y los viajeros que estaban en su interior escucharon dos impactos sucesivos, primero, y la rotura completa, posterior, de la luna lateral.

Entonces el conductor orilló el autobús y, tras comprobar que no había heridos --aunque sí personas nerviosas por el ataque sufrido-- avisó a la compañía para que el vehículo fuera sustituido. TUA ha procedido a "sustituir el vehículo atacado y a realizar la oportuna denuncia".

La empresa ha pedido a las fuerzas de seguridad que "faciliten el normal cumplimiento de los servicios mínimos de la huelga de seis días convocada por el Comité de Empresa, bajo las condiciones de seguridad habituales".

"TUA tiene entre sus prioridades operativas la seguridad de sus conductores, de sus viajeros, de sus flotas y de sus procesos. Por este motivo, TUA lamenta la incomprensión del Comité de Empresa a este respecto y la convocatoria de huelga que daña a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo", han dicho.