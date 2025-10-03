Huerga dice que el PP no tiene crédito para hablar del peaje del Huerna y exige a Queipo pedir perdón por la prórroga

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga, ha asegurado este viernes que "ni Álvaro Queipo ni el PP tiene credibilidad alguna para hablar del peaje del Huerna" y ha lamento que ni el presidente del PP de Asturias ni el secretario general del PP, Miguel Tellado hayan aprovechado para pedir perdón y que aunque 20 años después digan que su partido no lo hizo bien.

"El PP y Foro no tienen ningún crédito, no tienen ninguna credibilidad para poder hablar del Huerna, para poder exigir nada ya que son el partido que prorrogó este peaje 26 años con los aplausos del PP de Asturias defendiéndolo como la mejor opción en aquel momento y de lo que todavía ni siquiera han pedido perdón", dijo.

En este sentido ha manifestado que desde la FSA lo que le exigen a Queipo que pida perdón y reconozca que el PP de Asturias no hizo lo que correspondía y no actuó en beneficio ni de Asturias ni de los asturianos.

El secretario de Organización de los socialistas asturianos aseguró que desconoce la iniciativa que el PP llevará al Congreso pero ha indicado que "cree que el primer punto de esa iniciativa debería ser el pedir perdón por haber puesto el peaje del Huerna".

Ha vuelto a reiterar que la posición que se quiere marcar de Asturias es que este peaje es ilegal y que debe de ser anulado y para ello se busca que el Principado sea una voz unívoca de todos los asturianos. Por eso ha pedido al presidente del PP que se ponga al lado del presidente del Principado de Asturias pidiendo que se anule el peaje del Huerna.

VISITA "DE PASTOREO"

Fernández Huerga se ha referido a la visita y declaraciones secretario general del PP, Miguel Tellado que tildó como "una de sus visitas de pastoreo al señor Queipo en la que ha vuelto a hacer lo mismo que siempre viene a hacer Asturias, repartir un poco de barro, insultos, descalificaciones y fundamentalmente marcarle a Álvaro Queipo cuál es el camino que tiene que seguir".

Considera el socialista que Álvaro Queipo es "alumno aplicado que sigue al pie de la letra todas las instrucciones que le marca su padrino político, Miguel Tellado, que a su vez ejerce de portavoz de Vox en el PP".

En este sentido Fernández Huerga ha asegurado que el presidente del PP de Asturias también ha perdido la oportunidad de pedir que se pare el genocidio de Gaza.

"El domingo hay una manifestación en Gijón a la que la FSA quiere animar a todos los asturianos y asturianas que sientan la misma indignación que sentimos nosotros para pedir que se pare ese genocidio. El PP en algunas comunidades autónomas lo ha hecho, como en Galicia, en Aragón, en Extremadura o en Andalucía. Seguimos esperando que diga algo, que se consiga apartar aunque sea un milímetro de ese camino que le marca a su padrino Tellado y que es el camino que le marca a Genova en Asturias", dijo Fernández Huerga.