Huerga (FSA-PSOE) exige a Queipo la desautorización de Venta por sus declaraciones sobre la amenaza recibida en la AMSO

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OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha asegurado este miércoles que el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, "está tardando demasiado" en desautorizar públicamente al parlamentario Luis Venta y en exigirle la retirada de unas declaraciones que ha calificado de "absolutamente inadmisibles" sobre una amenaza recibida por una organización política democrática.

Fernández Huerga se ha referido a la mochila con dos piedras pesadas y una nota amenazante hallada en la Casa del Pueblo de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo y ha sostenido que ante una amenaza a una formación política la responsabilidad de un dirigente democrático pasa por "condenar la amenaza, respaldar a quienes la han sufrido y contribuir a rebajar la tensión". En este sentido, ha señalado que "lo que no cabe esperar, y mucho menos de un responsable político, es buscar justificaciones o convertir una amenaza en un elemento más de la disputa política". "Eso no es hacer oposición; eso es contribuir a degradar el debate público", ha añadido.

El líder socialista ha manifestado que "la política puede ser dura, puede ser áspera y puede ser profundamente discrepante, pero hay una frontera que no debería cruzar nadie: la legitimación del odio y de la intimidación contra una organización democrática".

El secretario de Organización se ha preguntado por qué el líder de los 'populares' asturianos no ha exigido aún la rectificación de Venta y ha cuestionado "quién marca realmente la línea ética" del partido. "La duda que nos surge es si el líder del PP en Asturias es realmente quien manda o es su vocero el que le marca la agenda a él, en particular, y al partido en general", ha sentenciado.

Finalmente, Fernández Huerga ha instado a Queipo a salir públicamente a condenar "sin matices" las palabras de Venta, advirtiendo de que el silencio ante hechos de esta gravedad constituye también una postura política.