Hunosa asegura que las obras de La Pereda avanzan "según lo previsto" y prevé su puesta en marcha a mediados de 2027

Obras de construcción de la central de biomasa de La Pereda, en Mieres. - HUNOSA

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Hunosa ha informado este jueves de que las obras de la central de biomasa de La Pereda, en Mieres, avanzan según lo previsto tras la obtención de la autorización administrativa previa y de construcción, dentro del proceso de transformación de la antigua térmica de carbón en una instalación basada en combustibles renovables.

El proyecto, con una inversión de 55 millones de euros, prevé la creación de al menos 200 puestos de trabajo vinculados a la gestión forestal y de biomasa autóctona, y se presenta como la mayor iniciativa de este tipo en Asturias. La compañía subraya además su potencial como "tractor" del sector forestal y su contribución a la limpieza de montes y la prevención de incendios.

Según ha informado la empresa, la central comenzó el pasado año trabajos de desmontaje de partes de la instalación original, así como el acopio de nuevos materiales para la adaptación de la caldera, el sistema de tratamiento de gases y el parque de combustibles. En la actualidad, el proyecto ha entrado ya en fase constructiva, en la que se incorporarán tecnologías de valorización de biomasa y combustible sólido recuperado.

Hunosa enmarca esta actuación en el proceso de transición ecológica y la economía circular, destacando que este tipo de instalaciones generan impacto económico no solo en la fase de construcción, sino durante toda su vida útil por su relación con otros sectores como el forestal o el energético.