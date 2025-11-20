Hunosa defiende la continuidad la Brigada de Salvamento Minero: "Es de máxima importancia"

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hunosa ha defendido este jueves la continuidad de la Brigada de Salvamento Minero y ha asegurado que se trata de un servicio "de máxima importancia". Ha idicado asimismo que está trabajando en la solución para que "el cuerpo de seguridad siga prestando un servicio de 24 horas los 7 días de la semana".

Con estas palabras, la hullera pública ha querido desmentir que "exista cualquier voluntad de desmantelar el servicio", después de que los miembros de la Brigada presentaran su renuncia al puesto por el "abandono total del cuerpo" por parte de la compañía.

"La empresa subraya su firme compromiso para garantizar su continuidad, reconociendo tanto su papel histórico como su aportación imprescindible a la protección de los trabajadores y de la sociedad civil, no solo en el ámbito de la minería, sino también en múltiples escenarios donde se requiere intervención especializada", explica Hunosa en un comunicado.

La Brigada Central de Salvamento Minero, destaca Hunosa, ha extendido sus servicios en los últimos años, ampliando sus funciones más allá de las labores de rescate en entornos subterráneos e incorporando, entre otras, actividades de formación técnica y operativa dirigidas a profesionales de distintos sectores. "Esta diversificación ha permitido ampliar su campo de actuación y garantizar el futuro de la Brigada, reforzando su utilidad social y asegurando la continuidad de un servicio esencial", ha destacado.