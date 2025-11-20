Los miembros de la Brigada Central de Salvamento Minero solicitan su renuncia al puesto por más de 9.000 horas impagadas

Archivo - Un miembro de la Brigada de Salvamento Minero interviene en el accidente de la mina de Cerredo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 19 integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero han solicitado la renuncia a su puesto tras acumularse más de 9.000 horas extraordinarias impagadas y "años de incumplimientos laborales". Los miembros de la Brigada reclamaron asimismo la vuelta a su puesto original, ya que su pertenencia a la brigada es voluntaria.

Según ha informado CCOO de Industria en nota de prensa, los brigadistas han lamentado el "abandono total del cuerpo" por parte de Sepi y de la dirección de Hunosa al no dotarlo de una plantilla suficiente, incumplir los acuerdos laborales y salariales que vienen rigiendo desde hace años por sus estatutos y por "favorecer, de facto, su desmantelamiento paulatino al no existir relevo generacional".

Se refieren los integrantes a la falta de cobro de "miles" de horas extra que han venido acumulando a lo largo de los años por doblar turnos para garantizar la prestación de sus servicios ante la "falta de personal". "Esta falta de personal se ha resuelto a costa de la acumulación de miles de horas extraordinarias que ahora la empresa se niega a abonar, pretendiendo compensarlas por descansos", han denunciado en CCOO.

La Brigada Central de Salvamento Minero, fundada en 1912 y gestionada por la Asociación de Salvamento de Minas (ASM) que agrupa a diversas empresas mineras encabezadas por la hullera pública, mantiene un servicio de asistencia presencial 24/7 ante posibles emergencias en espacios industriales y otros equipamientos.

También ofrece asesoramiento y formación especializada en trabajos en espacios confinados y en atmósferas explosivas, microvoladuras o extinción de incendios, entre otros y colabora habitualmente con otros organismos como Protección Civil (112), Bomberos de Asturias, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias.

El sindicato recuerda que el pasado mes de marzo, los brigadistas del Pozu Fondón "fueron los primeros en intervenir" en el accidente de la Mina de Cerredo, donde recuperaron el cuerpo de cinco mineros fallecidos y rescataron a cuatro heridos.