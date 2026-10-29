Hunosa y las fundaciones Caja Rural de Asturias y Botín impulsan la segunda edición de 'Creciendo en las Cuencas'

La directora de Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; el presidente de Sodeco, Antonio Crespo; el presidente del Grupo Hunosa, Enrique Fernández, y el director de Programas de Fundación Botín, Javier García Cañete. - HUNOSA

El programa apoyará proyectos de economía social en las comarcas mineras y concederá 20.000 euros a la iniciativa ganadora OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Hunosa, a través de Hunem y Sodeco, la Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación Botín han presentado este jueves en Ujo (Mieres) la segunda edición de 'Creciendo en las Cuencas', un programa de apoyo a proyectos de economía social en las comarcas mineras asturianas que ofrecerá formación, asesoramiento y una ayuda de 20.000 euros para la iniciativa ganadora.

La presentación ha contado con la participación del presidente del Grupo Hunosa, Enrique Fernández; la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; el presidente de Sodeco, Antonio Crespo, y el director de Programas de la Fundación Botín, Javier García Cañete, según han informado las entidades promotoras en una nota de prensa.

La convocatoria se dirige a organizaciones sin ánimo de lucro, entidades de la economía social, empresas sociales y emprendedores con propuestas que puedan generar un impacto económico, social o ambiental en el territorio. Las ideas podrán presentarse de manera individual o junto a otras entidades.

El programa priorizará el turismo sostenible y de proximidad; la agroalimentación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y la atención, los cuidados y el bienestar comunitario. El objetivo es impulsar iniciativas vinculadas a las necesidades de las comarcas mineras y favorecer la colaboración entre organizaciones.

Las entidades seleccionadas participarán en un itinerario de formación, mentoría y trabajo colaborativo que incluirá nueve jornadas presenciales, sesiones en línea y acompañamiento personalizado. Además, contarán con asesoramiento jurídico, consultoría de proyectos y apoyo tecnológico para la digitalización, cuyo coste asumirán las entidades colaboradoras.

La iniciativa aplicará una metodología de emprendimiento e innovación social desarrollada por la Fundación Botín y contará con los recursos e infraestructuras del Grupo Hunosa.

DIECINUEVE PARTICIPANTES EN LA PRIMERA EDICIÓN

La segunda convocatoria da continuidad a una primera edición en la que participaron diecinueve entidades y emprendedores sociales y de la que surgieron cuatro proyectos finalistas desarrollados de forma colaborativa.

El ganador fue 'Catering Social en las Cuencas', presentado por la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria (Amicos), que recibió una ayuda de 20.000 euros de la Fundación Caja Rural de Asturias para su puesta en marcha. El presidente de la asociación, José Carlos Muñiz Fernández, ha intervenido en el acto para compartir la experiencia y la evolución del proyecto.

Durante la presentación, Enrique Fernández ha defendido la necesidad de que las ideas encuentren acompañamiento para convertirse en proyectos viables y sostenibles. "Nuestro compromiso, desde el Grupo Hunosa, es contribuir a que ese potencial se traduzca en oportunidades reales para las personas que viven y trabajan aquí", ha señalado.

Por su parte, Eva Pando ha destacado que las Cuencas cuentan con "talento, recursos y personas comprometidas con su futuro" y ha puesto la experiencia de Amicos como ejemplo de la capacidad del emprendimiento social para responder a necesidades del territorio.

Antonio Crespo ha subrayado el papel de la economía social en la diversificación económica de las comarcas mineras y ha defendido la colaboración entre entidades para combinar actividad económica y beneficio social.

Asimismo, Javier García Cañete ha señalado que "los grandes retos sociales requieren respuestas compartidas" y ha explicado que el programa ofrecerá herramientas, metodología y acompañamiento para transformar las ideas en proyectos innovadores, viables y con capacidad de generar un impacto duradero.