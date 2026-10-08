Hunosa garantiza su continuidad hasta 2050 con el nuevo Plan de Empresa 2025-2028 e invertirá más de 100 millones

Archivo - El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, interviene en el Día de Hunosa, celebrado en el pabellón de la compañía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, ha destacado este jueves que la firma del Plan de Empresa 2025-2028 entre la dirección de la compañía y los sindicatos, "garantiza la continuidad de la compañía hasta el año 2050" tras unas negociaciones que han sido "complejas" y que han tomado "bastante tiempo".

Según ha destacado el máximo responsable de la empresa pública en declaraciones remitidas a los medios, el resultado del acuerdo es "muy satisfactorio" tanto en términos de inversión, al comprometerse "más de 100 millones de euros para estos próximos dos años", como en materia de empleo. En este sentido, ha subrayado que, tras "décadas de recortes en la plantilla", la firma va a "generar empleo en términos netos".

Fernández ha remarcado que el mantenimiento de la actividad se asegurará mediante el desarrollo de proyectos de futuro orientados a los ámbitos de "la descarbonización, la gestión, la restauración medioambiental" y a través de medidas de dinamización económica, turística y cultural que aprovecharán el patrimonio y los recursos de la compañía.