HUNOSA prevé movilizar más de 110 millones y crear 80 empleos con su Plan Estratégico 2025-2028

Archivo - El presidente de Hunosa, Enrique Fernández, interviene en el Día de Hunosa, celebrado en el pabellón de la compañía en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

HUNOSA movilizará más de 110 millones de euros y prevé crear 80 nuevos puestos de trabajo en el marco de su Plan Estratégico 2025-2028, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que establece las líneas de actuación de la compañía pública con el horizonte puesto en 2050.

El plan, previamente ratificado por el Consejo de Administración de HUNOSA, consolida el papel de la compañía como agente descarbonizador, gestor medioambiental y dinamizador económico y social de las cuencas mineras asturianas.

La dirección de HUNOSA y los sindicatos alcanzaron el pasado mes de junio, en el marco de las negociaciones presididas por SEPI, un principio de acuerdo para avanzar en la definición de la hoja de ruta de la compañía para los próximos años.

TRANSFORMACIÓN DE LA PEREDA

Entre los principales proyectos figura la transformación de la térmica de La Pereda en una central de biomasa, una actuación actualmente en ejecución y que supondrá una inversión superior a los 56 millones de euros.

Asimismo, HUNOSA prevé impulsar en el Pozo San Nicolás un parque energético renovable, condicionado a la concreción de su viabilidad técnica y económica, que incluirá una central de almacenamiento por bombeo reversible en el interior del pozo, un proyecto de aprovechamiento hidráulico de los arroyos soterrados y una instalación fotovoltaica.

La compañía continuará también desarrollando redes de calor basadas en agua de mina y biomasa, así como en el aprovechamiento de calores residuales, además de impulsar proyectos fotovoltaicos e hidráulicos.

En materia de I+D+i, el plan contempla proyectos vinculados a la planta piloto de captura de CO2 de La Pereda y al estudio de su posible escalado industrial, además del desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y combustibles sostenibles.

Como gestor medioambiental, HUNOSA continuará con las labores de clausura y postclausura de sus espacios mineros y escombreras, tanto propios como de terceros. Estas actividades podrán ser desarrolladas también por Sadim como medio propio, con una previsión de hasta 80 empleos en esta filial del Grupo HUNOSA.

El plan contempla además un papel relevante del Grupo HUNOSA en las actividades que se desarrollen dentro del Programa Nacional de Explotación Minera 2026-2030.