Idonial dice que el convenio con el Principado supone un "impulso" y les permitirá trabajar mejor

Antonio Guardado y Borja Sánchez - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del patronato de la Fundación Idonial, Antonio Guardado, se ha mostrado este viernes muy satisfecho con el convenio con el Principado para el impulso de Idonial como centro tecnológico de referencia en Asturias.

Idonial es un centro tecnológico asturiano fruto de la Fundación Prodintec y de Fundación ITMA. El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó este mes convertir a la Fundación Idonial en el centro tecnológico de referencia de la comunidad autónoma, con un plan de financiación dotado con nueve millones hasta 2028.

Ha sido este viernes cuando se ha presentado el convenio con la entidad para consolidar Idonial como equipamiento tractor, atraer talento e inversión y fortalecer la competitividad del tejido empresarial.

Guardado ha explicado que se venía trabajando con un modelo que se ha visto "agotado" y que necesitaban un impulso para hacer una necesaria transformación.

El objetivo, ha explicado a los periodistas, es "marcar unas nuevas líneas directrices y poder dar mejor servicio a las pymes asturianas, al tiempo que captan más fondos europeos y nacionales". Es dinero que llega para proyectos en Asturias, en sectores diferentes.

"No somos un centro muy exclusivo de una sola tecnología, sino que estamos abiertos y tenemos muchas líneas de actuación y por lo tanto somos capaces de interactuar no solamente con las pymes, sino también con los centros tecnológicos de las empresas", ha comentado.

Según el Gobierno asturiano, el acuerdo, promovido por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, responde a la apuesta del Ejecutivo por el desarrollo tecnológico y la I+D+i en Asturias.

El convenio combina una aportación ordinaria, destinada a garantizar la estabilidad estructural y operativa del centro, con financiación por resultados, ligada al grado de cumplimiento de indicadores en cinco grandes áreas: I+D+i y producción científica, transferencia tecnológica, impacto económico y social, sostenibilidad financiera y gestión del talento.

Idonial recibirá este año cuatro millones recogidos en el presupuesto autonómico. El convenio incluye otros tres para el próximo año y dos más para 2028. En este periodo, se pondrá en marcha un nuevo plan alineado con los objetivos de I+D de Europa y con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias.

El Principado aspira a que Idonial asuma una función clave en la innovación empresarial, especialmente de las pymes, y actúe como puente entre los organismos de investigación y el tejido económico.

El convenio también establece una hoja de ruta para asegurar que la inversión pública tenga impacto social y económico. Para ello, el centro impulsará la I+D+i con proyectos de investigación y generación de conocimiento de acceso abierto, mantenimiento de infraestructuras científicas disponibles para el tejido productivo y programas de transferencia tecnológica.