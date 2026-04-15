Igualdad destina 5,2 millones al Principado para la lucha contra la violencia de género

Archivo - Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, destinó 5.249.409,62 millones de euros al Principado de Asturias para la lucha contra la violencia de género. Así lo acordaron este miércoles el Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha asignado un total de 179,8 millones de euros.

La distribución se realizó tras la autorización del Consejo de Ministras y Ministros y cumple con los criterios de reparto establecidos por la Conferencia Sectorial, máximo órgano de cogobernanza entre el Ministerio de Igualdad, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

Los más de 5,2 millones de euros que recibirá el Principado de Asturias están destinados a dos áreas. Por una parte, 4,5 millones estarán dirigidos al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esta partida cuenta con un total de 160 millones de euros que se han distribuido entre las comunidades, Ceuta y Melilla y que se dedicarán a financiar programas de lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia machistas que deberán ser promovidos por las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus competencias en 2026.

A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y la permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado.

Finalmente, el Principado de Asturias contará con 714.132,79 euros restantes que se invertirán en distintos programas y planes autonómicos dirigidos a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.

En total, el Estado asignará 19,8 millones para distintos programas y planes autonómicos vinculados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales.