Ilegales lanza el 2 de octubre el single 'Western'

Carátula de Western - ATAQUE!

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ataque! ha informado este martes del lanzamiento, el próximo 2 de octubre, del single 'Western'. Servirá como adelanto de la reedición de 'Todos están muertos', que llegará a las tiendas el 30 de octubre en formato digital y físico.

Según ha informado Ataque!, en las sesiones de grabación del álbum 'Todos están muertos' quedaron fuera cuatro canciones que no se incluyeron en el lanzamiento original y que pudieron recuperarse en 2009.

Una de ellas, el instrumental 'Nabo', no estaba pensada para el disco: se había compuesto como posible sintonía del programa que José María Rey realizaba entonces en Radio Nacional. Aun así, se grabó en las mismas sesiones y quedó registrada en las mismas cintas. Las otras tres piezas eran 'El anticristo', 'Melmoth' y 'Western'.

En el estudio de Juan Martínez, hermano de Jorge, fue posible extraer de aquellas viejas cintas las pistas inconclusas de las sesiones originales. Terminadas casi un cuarto de siglo después, dieron lugar a estas cuatro canciones abandonadas sin completar. Lograron salvarlas y el líder de la banda, Jorge Martínez, fallecido recientemente pudo añadir las guitarras que faltaban, además de su voz, para completar los temas tal como se escuchan ahora.

Este segundo single estará disponible en todas las plataformas digitales el 2 de octubre. El álbum original, remasterizado por Dani Sevillano, contará con una edición ampliada con 14 canciones extra, entre tomas en directo y los cuatro temas recuperados de las grabaciones originales