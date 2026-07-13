El incendio de un coche en la A-66 genera cinco kilómetros de retenciones a la altura de Llanera

Retenciones en la A-66 a la altura de Llanera.
Retenciones en la A-66 a la altura de Llanera. - DGT
Europa Press Asturias
Publicado: lunes, 13 julio 2026 20:51
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OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un coche en la A-66 está generando a última hora de la tarde de este viernes retenciones que alcanzan los cinco kilómetros en la autovía, a la altura de Llanera.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, la congestión afecta a todos los carriles del sentido creciente de la circulación entre los kilómetros 16 y 21. La incidencia se notificó a las 19.16 horas de este lunes.

En el lugar se encuentran tres patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo tratando de restablecer la circulación.

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