El incendio de un coche en la A-66 genera cinco kilómetros de retenciones a la altura de Llanera

Retenciones en la A-66 a la altura de Llanera. - DGT

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un coche en la A-66 está generando a última hora de la tarde de este viernes retenciones que alcanzan los cinco kilómetros en la autovía, a la altura de Llanera.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, la congestión afecta a todos los carriles del sentido creciente de la circulación entre los kilómetros 16 y 21. La incidencia se notificó a las 19.16 horas de este lunes.

En el lugar se encuentran tres patrullas del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo tratando de restablecer la circulación.