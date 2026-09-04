Un incendio quema un restaurante abandonado de dos plantas en Arnao sin causar heridos. - SEPA

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha quemado durante la madrugada de este viernes un restaurante abandonado de dos plantas en Arnao, en el concejo de Castrillón, sin que se hayan producido personas afectadas, según informa el SEPA en su cuenta de la red X.

Los Bomberos de Asturias han intervenido para evitar que las llamas se propagasen a una vivienda anexa.

El aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) 112 se ha recibido a las 3.29 horas. El incendio ha quedado controlado a las 4.44 horas y los bomberos han dado por finalizada la intervención y han regresado a su base a las 6.30 horas.