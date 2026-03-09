Un incendio en una vivienda de Posada (Llanes) obliga a trasladar a una mujer por inhalación de humo

Incendio de una vivienda registrada en el segundo piso de un edificio de cuatro alturas ubicado en la avenida La Vega de Santiago, en Posada, Llanes. - SEPA

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado afectada leve por inhalación de humo en el incendio registrado este lunes en una vivienda situada en el segundo piso de un edificio de cuatro alturas en la avenida La Vega de Santiago, en Posada (Llanes), tal y como ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la afectada ha sido evacuada con pronóstico leve al centro de salud de Llanes para la realización de más pruebas. Hasta el lugar se desplazó el equipo de Atención Primaria de Llanes con la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

El fuego calcinó el salón de la vivienda y el resto del inmueble, mientras que las plantas tercera y cuarta del edificio resultaron afectadas por el humo. Tras extinguir el incendio, los bomberos procedieron a ventilar y revisar el resto del edificio.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.42 horas. En la llamada, el alertante indicaba que estaba saliendo humo de la segunda planta de un edificio de cuatro alturas y que había visto a una persona en una ventana que posteriormente se había introducido de nuevo en la vivienda.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque de Llanes y otra del parque de Cangas de Onís. Paralelamente se informó al SAMU, que envió los medios sanitarios citados, y a la Policía Local y la Guardia Civil.

A su llegada, los bomberos confirmaron que no había personas en el interior del edificio. A las 06.26 horas dieron el incendio por extinguido e iniciaron labores de ventilación y refrigeración. A las 06.54 horas la dotación desplazada desde el parque de Cangas de Onís regresó a base y los efectivos del parque de Llanes permanecieron en el lugar hasta las 07.40 horas.