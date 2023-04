Barbón garantiza que no habrá especulación con los terrenos quemados ni se destinarán a "usos eólicos"

El Principado paraliza el Plan Forestal que estaba a punto de salir a información pública

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este lunes que la reconstrucción de las zonas afectadas por la oleada de incendios será ahora la prioridad para el Ejecutivo y ha manifestado que como presidente puede asegurar que "los montes quemados no podrán cambiar de usos, ni ser recalificados, ni ser destinados a usos eólicos".

"Una cosa voy a dejar clara, nadie va a tener beneficio de este atentado ambiental. Volveremos a tener bosque donde había bosque y volverá a haber árboles donde había árboles. No vamos a permitir especulación con los terrenos incendiados", ha manifestado de manera categórica Adrián Barbón, que ha insistido en que "se va a volcar como presidente de lleno en la labor de reconstrucción de los terrenos" y ha reclamado "unidad y no electoralismo".

Barbón ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de presidencia después de firmar el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo. Ha incidido en que lo que tendría que ser una rueda de prensa de balance de legislatura ha quedado "trastocada" por la en la situación vivida estos últimos días en la región y por ello se ha centrado exclusivamente en esa cuestión.

Ha insistido el presidente asturiano en que la prioridad ahora es la reconstrucción de Asturias y ha manifestado que esperan contar a partir del fin de semana con unos primeros datos de evaluación del impacto, y a partir de los mismos se solicitará la zona catastrófica de Asturas, además de todas las ayudas que pueda poner el Gobierno de España.

Para ello Barbón ya ha hablado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el sábado visitará algunos de los puntos afectados, así como con Teresa Ribera y Luis Planas con quienes se reunirá para hablar de la reforestación de los montes afectados.

En paralelo el Principado ya trabaja en sus ayudas, para establecer una línea de ayudas directas a afectados, incrementar las ayudas a la reforestación y se va a realizar la transferencia de un nuevo fondo para prevención de incendios dotado con de 4,5 millones para los ayuntamientos.

"El reto está en que las ayudas sean un traje a medida para afrontar las consecuencias de este atentado, las necesidades de vecinos y ayuntamientos", ha dicho Barbón, que ha insistido en que la prioridad pasa por recuperar la actividad ganadera y agrícola pero también el turismo.

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Pero además el Jefe del Ejecutivo ha manifestado que de lo sucedido Asturas supone un antes y un después y de ello se va a sacar una lección y una respuesta contundente y categórica para que cuando haya nuevas acciones similares se puedan afrontar. Así ha indicado que el Gobierno abrirá un marco de trabajo para la mejora de la prevención, de la gestión de montes y protección de los pueblos con un análisis con el mayor número de participantes y consenso posible.

De manera inmediata se va a convocar el consejo Forestal del Principado y se paraliza el Plan forestal que estaba a punto de salir a información pública a la espera de la evaluación de todas las medidas y propuestas y de escuchar a todos los agentes que tengan algo que decir.

El proyecto puesto en marcha en el Suroccidente por parte del Grupo de acción Local Narcea-

Muniellos será la guía que se va a aplicar a otras muchas partes del territorio asturiano.

CRÍTICAS DEL CANDIDATO DEL PP

Ha insistido Barbón en que debe quedar claro que "Asturias no arde, la queman" y ha asegurado que los culpables no van a quedar impunes. "Son acciones organizadas. No tenemos indicios de que exista un grupo, nunca lo hemos dicho, lo que si está claro es que hay acciones organizadas", ha manifestado Barbón.

En este sentido preguntado por las críticas del candidato a la presidencia del PP, Diego Canga, que este domingo consideró que lo más prudente sería esperar a ver lo que dice la investigación en curso antes de ya rápidamente echar culpas a los pirómanos, Barbón ha manifestado que "no dice que son intencionados por inspiración divina, sino porque así lo consideran los investigadores".

"Puedo entender que algunas de sus declaraciones --de Canga-- respondan a que no estaba en Asturias, porque el no estuvo aquí en la oleada de incendios", ha indicado Barbón, que ha incidido en que estos días recibió llamadas de presidentes del PP como Alfonso Fernández Mañueco, de Alfonso Rueda e incluso de Alberto Núñez Feijoó "por poner ejemplo, así como de otros dirigentes del PP", pero "no recibió ningún mensaje de Diego Canga en ningún momento".

"Pero además Canga lo tiene tiene fácil, que pregunte al alcalde de Oviedo si el incendio del Naranco fue o no intencionado", ha añadido.

Respecto a las críticas que está recibiendo el Principado por la mala gestión forestal y de prevención, Adrián barbón ha indicado que por supuesto que hacen autocrítica, pero también ha manifestado que en los últimos días "ha escuchado de todo" y ha visto como ganaderos y ecologistas se echan las culpas.

"Hay posiciones críticas en uno y otro bando por eso queremos sentar a todo el mundo. No es fácil, pero vamos a pedir que todo el mundo nos diga como puede ser esa acción preventiva, sin tacticismos, buscando puntos de encuentro", dijo.

Ha insistido en que no han faltado recursos y en que la prioridad era salvar vidas de las personas y salvar pueblos. "Si el fuego entra el jueves en Luarca no quiero ni pensar cuantos muertos pudo haber", ha dicho barbón que ha insistido en que es cierto que todo hay que mejorarlo pero "no habría incendios sin personas que prendan el fuego de manera intencionada".