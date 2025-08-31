Incendios Forestales Asturias: mapa de riesgo y municipios afectados este lunes

Índice De Riesgo De Incendio Forestal En Asturias Para El 1 De Septiembre De 2025 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi todos los municipios asturianos, salvo seis, tendrán riesgo 'alto' de sufrir incendios forestales este lunes, según las previsiones de la Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes, calculadas en base a las previsiones meteorológicas de la Aemet. Los seis restantes, ubicados en el occidente asturiano, tendrán riesgo 'bajo'.

Los municipios en los que el riesgo será menor son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón. Ningún concejo asturiano tendrá riesgo 'muy alto' de sufrir incendios forestales gracias a las condiciones meteorológicas que se esperan, con temperaturas en descenso y lluvias débiles.

Las condiciones para realizar quemas controladas vuelven a ser las habituales para las fechas, después de que el Gobierno asturiano rebajase este sábado a Situación 0 el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).