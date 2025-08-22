El índice de riesgo de incendios forestales seguirá siendo 'muy alto' para toda la región este sábado

Un bombero trata de apagar el fuego, a 21 de agosto de 2025, en Anllarinos del Sil, León, Castilla y León (España). El último balance de la situación de incendios forestales del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a l - Xuan Cueto - Europa Press

El índice de riesgo de incendios forestales se mantendrá este sábado en nivel 'muy alto' en todo el Principado de Asturias, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Además están prohibidas todas las quemas en los 78 municipios asturianos mientras permanece activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa).

