Indra amplía su cartera de IA agéntica en la gestión de infraestructuras con la plataforma 'SmartITO'

Consigue reducir hasta en un 90% el tiempo de diagnóstico de problemas

MADRID/OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma española de tecnología y defensa Indra ha ampliado su cartera de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la gestión de infraestructuras y operaciones digitales con la plataforma 'SmartITO', según ha indicado en un comunicado este lunes.

Basada en IA agéntica, esta nueva herramienta es capaz de analizar información procedente de múltiples sistemas, identificar relaciones entre eventos, investigar el origen de una incidencia y asistir a los equipos tecnológicos en la toma de decisiones, combinando IA, automatización y conocimiento experto para transformar la gestión tradicional de operaciones IT y acelerar la resolución de problemas complejos.

En este sentido, Indra ha explicado que la creciente complejidad de las infraestructuras tecnológicas está llevando "al límite" los modelos tradicionales de operación.

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DE UNA INCIDENCIA

"En un contexto en el que más del 40% de los sistemas han superado su vida útil, las organizaciones deben gestionar entornos cada vez más distribuidos, híbridos e interconectados, donde una sola incidencia puede afectar a servicios esenciales, procesos críticos de negocio y a la experiencia de miles de usuarios", ha detallado, señalando que supone un desafío "especialmente relevante en sectores como la banca, las telecomunicaciones o las administraciones públicas, donde la disponibilidad de los sistemas es clave para su actividad diaria".

Según los escenarios analizados por la compañía, su solución permite reducir hasta un 90% los tiempos de diagnóstico, pasando, a modo ilustrativo, de procesos de diagnóstico que habitualmente requerían entre una y dos horas a completarse en menos de diez minutos. Esta mejora es posible gracias a la capacidad de la 'SmartITO' para correlacionar información procedente de diferentes sistemas, identificar la causa raíz de una incidencia y proponer recomendaciones para agilizar su resolución.

El responsable de desarrollo de negocio en la unidad de infraestructuras digitales, y espacio de trabajo digital de Indra, José Ángel Osma, ha comentado que el reto "ya no consiste únicamente en mantener funcionando la infraestructura, sino en disponer de la capacidad necesaria para responder con rapidez, inteligencia y resiliencia ante cualquier incidencia".

Al respecto, Indra ha destacado que 'SmartITO' trabaja de forma autónoma, capturando eventos y tratándolos a través de un flujo multiagente especializado para identificar la causa raíz y proponer acciones para resolver el problema. De esta forma, los profesionales que trabajan sobre ello dedican menos tiempo a recopilar información y más tiempo a implementar soluciones.

Diseñada con una arquitectura abierta e interoperable, la solución se integra con los entornos tecnológicos existentes y se adapta a las necesidades actuales y futuras de cada organización.

Desarrollada por Indra y ya utilizada internamente por la compañía, la solución está siendo adoptada por organizaciones interesadas en explorar nuevas formas de gestionar entornos tecnológicos cada vez más complejos. Además, su modelo de implantación orientado a casos de uso concretos permite obtener los primeros resultados en apenas seis semanas.