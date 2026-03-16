Indra muestra al Ministerio de Defensa sus nuevas capacidades para fabricar vehículos blindados en Gijón

Aniceto Rosique (DIGAM) de Defensa, visita la fábrica de vehículos blindados de Indra en Gijón. - INDRA GROUP

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha recibido este lunes en su fábrica de Gijón al almirante Aniceto Rosique, director general de Armamento y Material (DIGAM) del Ministerio de Defensa, quien acudió a la planta gijonesa para conocer los avances en la adecuación de las instalaciones para abordar la fabricación de blindados y vehículos lanzapuentes.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el CEO del grupo, José Vicente de los Mozos, junto a otros directivos de Indra, realizaron con el DIGAM un recorrido por las renovadas instalaciones. Según ha informado Indra en nota de prensa, a lo largo de este recorrido el almirante visitó la nueva pista en la que se probaran los vehículos que salen de las líneas de producción y que cuenta con rampas del 60%, desniveles laterales del 40%, foso e instalaciones de vadeo, entre otros elementos.

La responsable de integración de Indra en Gijón, Carmen Sanz, también le mostró el taller de integración de vehículos blindados.

El presidente de Indra Group, Ángel Escribano, ha explicado que la compañía "está dotándose de nuevas capacidades que le permiten cumplir con sus compromisos de entrega en tiempo y forma", y ha añadido que el grupo se ha preparado para "poder acometer los Programas Especiales de Modernización, asegurando a las Fuerzas Armadas un servicio cercano y de máxima calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de las plataformas".

El consejero delegado de Indra Group, por su parte, ha señalado que "la compañía ha encontrado en Asturias los profesionales y el talento industrial que necesita para abordar el reto de dotar a España y Europa de mayor soberanía y autonomía para fabricar vehículos terrestres".

La planta de producción de vehículos de Indra en Gijón abordará labores de fabricación y mantenimiento de carros de combate de cadenas y ruedas, así como su mantenimiento y modernización a lo largo de su vida útil. Jugará un "papel clave" en los programas especiales de modernización y en los programas europeos ligados al desarrollo de nuevas plataformas.