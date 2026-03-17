Indra reúne a más de 300 empresas del Corredor Norte para sumar sus capacidades a programas y firma 23 acuerdos

Foto de familia del tercer 'Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa' que organiza Indra, en esta ocasión en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo (Asturias). - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra ha reunido a más de 300 compañías y pequeñas y medianas empresas (pymes) del Corredor Norte para sumar sus capacidades a los Programas Especiales de Modernización (PEM) auspiciados por el Gobierno. Durante la jornada se ha llevado a cabo la firma de contratos y acuerdos de colaboración con empresas del Corredor Norte, muchos de ellos con prefinanciación concedida, que se unen a las 140 alianzas ya concretadas desde 2025, optimizando la cadena de suministro de Indra Group y reforzando la relación estratégica con nuevos aliados y colaboradores.

En concreto, en su papel de "empresa tractora", Indra ha reunido a 326 empresas y entidades de nueve comunidades autónomas del Corredor Norte del país con el objetivo de intensificar su incorporación a los planes industriales asociados a los PEM en un evento bajo el lema 'Innovar, avanzar y crecer. Todos juntos, más fuertes', tal y como ha informado en un comunicado este martes.

El tercer 'Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa' que organiza Indra, en esta ocasión en la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo (Asturias), busca fortalecer la colaboración entre todo tipo de empresas, pymes, 'startups' y centros tecnológicos del Corredor Norte -desde Galicia a Cataluña pasando por Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco y Navarra-.

META DE CREAR EMPLEO DE ALTO VALOR

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, tiene previsto inaugurar el evento, al que han confirmado la asistencia ejecutivos de más de medio millar de compañías, el 30% de las cuales ya son proveedoras de Indra, la mayoría pymes y centros tecnológicos. También asisten representantes de diversos gobiernos autonómicos del Corredor Norte.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha afirmado que la multinacional "asume su responsabilidad como empresa tractora de los PEM del Ministerio de Defensa con la meta de reindustrializar el Corredor Norte, crear empleo de alto valor y desarrollar capacidades tecnológicas españolas de la mano de todo el tejido empresarial y productivo de la zona".

"Todos juntos, porque juntos somos más fuertes y podemos llegar donde queramos, a liderar el sector en Europa e internacionalmente", ha añadido, para luego insistir en que en Indra "cumplen lo que prometen y trabajan sin descanso para lograr sus objetivos". En el caso de Asturias, donde tiene lugar el evento, se ha referido con "orgullo" a lo conseguido y, en concreto, a la apertura del centro de Indra Gijón en menos de un año.

ASTURIAS COMO MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

"Cuando en marzo de 2025 anuncié que íbamos a crear una nueva filial, Indra Land Vehicles, y a convertir a Asturias en uno de los motores de nuestra transformación industrial, muchos eran escépticos y hoy empieza a ser una realidad", ha asegurado Escribano, que ha apuntado que cuando dicen que están "movilizando a toda la industria y abiertos a que cualquier empresa de defensa o del sector civil con algo que aportar pueda sumarse, no son palabras vacías".

Al hilo, el presidente de la firma ha resaltado que quieren "generar valor, conocimiento y tecnologías 100% nacionales, así como capacidades industriales para la autonomía estratégica de España y de Europa". "Podemos hacer las cosas tan bien o mejor que los países más avanzados, pero no podemos hacerlo solos", ha incidido, enfatizando que necesitan "colaborar en un ecosistema robusto".

Por su parte, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos ha destacado que hay que aprovechar la "oportunidad extraordinaria" que suponen los PEM, al tiempo que ha advertido que "les van a exigir a todos el máximo esfuerzo".

"Tenemos que rentabilizar la inversión, adquiriendo capacidades y conocimiento, y desarrollando tecnología que podamos exportar a Europa", ha comentado, para luego subrayar que la "transformación industrial tiene que ser sostenible en el tiempo y tener una visión dual para que otros sectores se puedan beneficiar de los nuevos desarrollos".

El ejecutivo ha resaltado el plan industrial que está desplegando la compañía como "focos de desarrollo económico" con sus nuevas fábricas en Asturias, Galicia, Andalucía o León, entre otras, y ha recalcado que la compañía prevé multiplicar por cuatro la huella industrial antes de 2027. "Pasaremos de los 35.000 metros cuadrados en 2024 a más de 140.000 metros cuadrados en 2027", ha agregado.

Tras las intervenciones iniciales, la jornada incluye dos mesas redondas con empresas y pymes sobre sistemas de fabricación industrial, con representantes de Asturfeito, de Asturias; Inmapa, de Castilla y León, Niasa, del País Vasco, y Lecitrailer, de Aragón; y sobre sistemas de tecnología electrónica, avanzada y digital, con representantes del Barcelona Super Computing Center-Centro Nacional de Supercomputación y las empresas Falcon Electrónica de Navarra; Maxwel de Galicia, Celestia TTi de Cantabria y DocExploir de La Rioja.

(EUROPA PRESS ECONOMIA)