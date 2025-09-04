Industria concede 7,4 millones en ayudas para la industria electrointesiva

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministerio de Industria y Turismo ya ha publicado la resolución provisional de las ayudas para consumidores electrointensivos por valor de 7,4 millones de euros. En esta ocasión, el Ministerio otorga el 100% de la ayuda máxima posible a 383 solicitudes, resultando un total de 294 empresas beneficiarias.

Esta cantidad se enmarca dentro de la convocatoria que destina un total de 11 millones de euros compensar cargos de la factura energética a empresas electrointensivas.

Desde el Ministerio señalan que son ayudas "clave" para el sector industrial porque alivian el coste eléctrico de las plantas de mayor consumo, refuerzan su competitividad, protegen las inversiones y aportan previsibilidad a las cadenas de valor. El objetivo es acelerar la descarbonización, pero sin perder músculo industrial, ofreciendo estabilidad a las compañías para competir y crecer.

Entre las empreas beneficiarias se encuentran Dow Chemical Iberica (267.966 euros), Repsol Petróleo Tarragona (117.532 euros), Transformadora de Etileno (134.736 euros) y Cepsa, con 131.305 euros para el parque energético de San Roque y 137.785 para el de La Rabida.