Industria concluye la tramitación de ayudas para la instalación de paneles solares, que abonará este semestre

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo aprobó la concesión de 4.921 ayudas para equipos de autoconsumo de energía (paneles solares) e instalaciones de almacenamiento, por importe de 36,52 millones.

El consejero Borja Sánchez, destacó este dato en la Junta General, donde explicó que la consejería ha finalizado la tramitación de los expedientes y que, a lo largo de este semestre, se procederá al abono progresivo de todas las subvenciones concedidas y justificadas.

En el caso de las ayudas a paneles solares e instalaciones de almacenamiento, finalmente se concedieron cerca de 37 millones para un total de 4.921 solicitudes, que permitirán generar 123,62 megavatios (MW) de producción renovable y almacenar 16,17 megavatios hora (MWh).

Hasta el momento se justificaron y abonaron ayudas por un importe de 4.157.473 euros, que se corresponden con 25,057 MW instalados de producción renovable y 2,122 MWh de capacidad de almacenamiento.

Sánchez destacó que uno de sus compromisos al frente de la nueva consejería era resolver las demoras en la tramitación de las subvenciones para instalaciones de autoconsumo y adquisición de vehículos eléctricos, un objetivo que ya se ha conseguido.

Sánchez respondía así a una pregunta del diputado del PP, Rafael Alonso que también ha preguntado al consejero por los motivos por los que el Principado no cuenta con la malla de transporte de energía necesaria para el proceso de electrificación de nuestra industria.

Sobre esta cuestión el consejero ha incidido en que lo importante es que la planificación eléctrica para el periodo 2026-2030, si contempla que Asturias vaya a disponer de las líneas de transporte, de las líneas de distribución y también de las infraestructuras anexas necesarias para atender las necesidades de electrificación y el desarrollo de proyectos empresariales en nuevos sectores y en actividades no sólo de la industria actual, sino del conjunto lo que permitirá además de atraer a la industria, la evacuación de energía de inversiones asociadas tanto a la energía eólica y al bombeo irreversible.

Rafael Alonso ha indicado que la pregunta sigue siendo "cuándo vamos a disponer de esa malla" porque ha recordado que las noticias sobre saturación de la red ya son públicamente conocidas, sobre todo desde que la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia obligó a hacer públicos los datos.