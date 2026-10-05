Industria defiende el futuro de Santa Bárbara en Trubia: "Los retrasos no pueden prolongarse indefinidamente"

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y la directora general de Empleo y Asuntos Laborales, Judit Flórez (en la cabecera de la mesa en la imagen), en la reunión con representantes del comité de empresa de Santa Bárbara Sistemas en Trubia. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, ha defendido este lunes el futuro industrial de Santa Bárbara en Trubia, asegurando que los retrasos en el programa del vehículo de apoyo a cadenas (VAC) no pueden "prolongarse indefinidamente".

Tras mantener una reunión con el comité de empresa de la planta que Santa Bárbara Sistemas tiene en Trubia, el viceconsejero ha remarcado la necesidad de que las decisiones pendientes se adopten "con la mayor agilidad posible" para ofrecer certidumbre a la plantilla, consolidar la carga de trabajo a la fábrica y reforzar la capacidad industrial estratégica tanto para Asturias como para España. Este programa se encuentra actualmente en una fase de revisión técnica por parte del Ministerio de Defensa.

El VAC, ha remarcado, es un programa "esencial" para el futuro de la planta ovetense, por lo que ha expresado su deseo de que la situación se resuelva "cuanto antes" para que el programa pueda avanzar a las siguientes fases de desarrollo industrial y de producción.

En este contexto, Campo ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores porque la información de la que disponen "apunta a que existe una voluntad de resolver las cuestiones pendientes".