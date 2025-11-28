Industria destaca el buen posicionamiento de Asturias en la generación de gases renovables

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, ha destacado este viernes el buen posicionamiento de Asturias para la elaboración de gases renovables como el hidrógeno verde, el biogás y el biometano.

En unas declaraciones a Europa Press momentos antes de inaugurar la jornada 'La oportunidad industrial de los gases renovables', organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo, Campo ha afirmado que la región "está bien situada" en el ámbito del hidrógeno, con proyectos "muy singulares" como el del Valle de Aboño y con su participación "muy significativa" en la red troncal de hidrógeno.

Sobre la red, de la que Asturias aspira a ser "bisagra" en España, el viceconsejero ha recordado que tardará unos años en desarrollarse, pero ha enfatizado que tiene "especial interés" tanto para el suministro a industrias como para el desarrollo de industrias de equipos.

La producción de biogás y biometano, ha agregado, ya es "una realidad" en el Principado que cuenta, además, con un "potencial de crecimiento muy elevado". Actualmente en Asturias Cogersa gestiona una planta de biogás en Navia y hay otra en Tineo. Está en tramitación otra en Arenas de Cabrales a la que los vecinos se oponen. "Siempre que tenemos un ámbito industrial, siempre hay pros y contras. Y eso sí, hay que tener en cuenta también el territorio y buscar las condiciones posibles para que las piezas se encajen y reviertan en bien de todos", ha dicho.

LA JORNADA

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha explicado que la jornada se enmarca dentro de la estrategia de la Cámara dentro del Arco Atlántico.

Esta jornada es, para Paniceres, el preludio del congreso que se va a celebrar a principios de año en Oviedo sobre hidrógeno a nivel internacional.

Durante el día de hoy se abordarán las oportunidades del hidrógeno renovable para Asturias, se hablará de la descarbonización de la industria asturiana con hidrógeno renovable y se debatirá sobre las oportunidades que entrañan el biogás y el biometano para la región.