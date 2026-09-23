'Industria Referente' reúne en Gijón a la industria asturiana en torno a la automatización, robótica y competitividad

Archivo - Edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El edificio AS5HUB del Parque Científico Tecnológico de Gijón acogerá este próximo jueves el foro empresarial 'Industria Referente', una jornada en la que la industria asturiana contará en primera persona cómo está afrontando su transformación.

El encuentro se celebrará de 9.30 a 14.00 horas y está dirigido a profesionales de la industria, centros tecnológicos y asociaciones empresariales de los sectores del metal, forestal, construcción, robótica y químico, según una nota de prensa de los organizadores del evento.

En este sentido, el foro está promovido por Ingenieros Asesores y subvencionado por el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad, e IAsturias Innovación.

"Hemos creado este foro para impulsar la colaboración y para demostrar, con casos de éxito reales, que la robótica, la automatización y la innovación ya son una realidad en la industria asturiana, no ciencia ficción", ha señalado Ceferino Díaz García, director de Ingenieros Asesores.

La apertura institucional correrá a cargo del propio Ceferino Díaz; Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, y Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado de Asturias.

A continuación, tres empresas presentarán casos de éxito: Maderas García Hermanos, con la aplicación de la Industria 4.0 a la primera y segunda transformación de la madera; The Next Pangea, con la monitorización activa de racks en almacenes logísticos, y CIS Robotics, con un robot para la inspección y el mantenimiento de espacios confinados.

La jornada continuará con tres mesas de diálogo, la primera titulada 'Transformación industrial y acceso a la financiación', con Jaime Cuesta (Sekuens), Pedro Lasa (Caja Rural de Asturias), Paula Fernández (PISA-RDT) y Braulio Menéndez (Hunosa Empresas).

La segunda es 'Hiperautomatización y competitividad', con Fernando Llano (Ingenieros Asesores), Laura García Hernández (ROOM2030), Pedro Javier Sáez (Idonial Centro Tecnológico) y Juan José Fernández (Táctica Industrial).

En el caso de la tercera, 'Competitividad industrial', participarán Yerai Fernández Gutiérrez (Windar Renovables), Luis Pérez (Gonvarri R&D), Antonio Malats (Saint-Gobain) y Armando Pérez Sirgo (CTIC Centro Tecnológico).

Asimismo, uno de los elementos diferenciales del foro es su zona de exposición, donde los asistentes podrán ver en funcionamiento soluciones pensadas para entornos industriales, como el Manipulador móvil autónomo (Idonial), que combina un robot móvil autónomo con un brazo robótico, capaces de desplazarse, inspeccionar el entorno y actuar sobre él.

Idonial emplea esta tecnología en inspección autónoma, mantenimiento predictivo y monitorización de infraestructuras críticas.

También se verá Láser escáner 3D (Ingenieros Asesores). Se trata de Escáner SLAM de alta precisión que convierte en modelo 3D el espacio que recorre el trabajador para crear gemelos digitales, sin necesidad de planos. Puede reducir en torno a un 70 por ciento el tiempo de toma de datos frente a métodos anteriores.

A esto se suma Mobile mapping (EXCADE / APGEO); Vehículo equipado con tecnología LiDAR capaz de escanear el entorno en tiempo real mientras circula.; y Más allá del robot (CTIC Centro Tecnológico), que muestra, a través de su sistema modular DRAKO, cómo integrar sensores, percepción, teleoperación y análisis de datos para adaptar la robotización a cada proceso, y validarla antes de implantarla teniendo en cuenta el factor humano, la ciberseguridad y la gestión de riesgos.

También se verá Robot de inspección de tuberías (CIS Robotics), un robot que se desplaza por el interior de tuberías de entre 300 y 500 mm de diámetro para inspeccionarlas sin que un operario tenga que acceder; y Manipulación robótica colaborativa (CIS Robotics), un Brazo colaborativo con agarre por ventosa para recoger, posicionar y transferir piezas, con aplicaciones en clasificación, alimentación de máquinas o preparación de pedidos. El programa se cierra de 13.00 a 14.00 horas con demostraciones prácticas de estos equipos.

Por otro lado, los asistentes recibirán a su llegada el libro de comunicaciones Industria Referente, que recoge casos de éxito y artículos técnicos procedentes de la convocatoria abierta del foro, publicado con ISBN.

Además, la organización ha habilitado una zona de reuniones B2B para facilitar contactos directos entre empresas, proveedores tecnológicos, administración y entidades de apoyo.