Infiesto se llena de música tradicional este sábado el III Alcuentru de Folclor

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Infiesto celebra desde este sábado a las 12.00 el III Alcuentru de Folclor, un encuentro "abierto y folixeru" en la plaza del Ayuntamiento. El evento, organizado por La Benéfica, busca "llenar las calles de música y buen ambiente".

"Queremos invitar a todas las personas a salir a la calle con sus instrumentos, a cantar, a bailar y, sobre todo, a disfrutar de la música tradicional en compañía", han señalado desde La Benéfica.

Se trata de un evento de participación libre que cuenta varios grupos que acuden desde distintos lugares "para animar la jornada": La Cuadrilla de Lorca (Lorca, Murcia) Caldo & Os Rabizos (Occidente de Asturias) La Ronda la Mijiriega (Villanueva de la Vera, Cáceres) La Cuadrilla de León (Castilla y León).

Este año, además, el Alcuentru convivirá con las V Xornaes del Vigulín Tradicional, que se celebran del 19 al 21 de septiembre. Se trata de unas jornadas que ya llevan varios años acercando la tradición del violín popular, con cursos, talleres, conciertos y actividades para todas las edades.

A las 20.00 horas del sábado 20 la organización va a abrir un escenario en La Benéfica. Será un espacio abierto donde todo el mundo podrá subirse a tocar y compartir su música, "sin más requisitos que las ganas de participar".